Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Un día como hoy pero de 1946 nació el cantante, compositor y músico británico Freddie Mercury.

Una de las voces más importantes del rock celebraría 71 años pero lamentablemente el 24 de noviembre 1991 falleció a la edad de 45 años a causa de una bronconeumonía complicada por el Sida que padecía, noticia que conmocionó al mundo entero.

Si bien durante su vida Mercury tuvo muchas parejas, destaca la relación que tuvo al final de sus años con Jim Hutton, un hombre al que conoció en un bar, pero que en primera instancia lo rechazó, hasta que comenzaron a salir unos meses después, Hutton estuvo con Freddie hasta el último de sus días.

Este martes se tiene planeado un homenaje solidario a Freddie Mercury en el Hard Rock Café Sevilla, el restaurante tematizará el local con un declaración sobre la leyenda del rock y realizarán sorteos a fin de recaudar fondos y poder destinarlos a la lucha contra el VIH.

Sus fanáticos conmemoran este día en las redes sociales con mensajes dedicados al vocalista:

#FreddieMercury happy birthday, lover of life singer of songs…un dia como hoy hace 71 años,nacía este inmenso artista,la mejor voz!!😥💙 pic.twitter.com/roJQTquTih

Gracias por tu inigualable voz, tu talento, entrega y pasión, la musica no sería lo mismo sin ti! #FreddieMercury #HappyBirthdayFreddie 👏💖👑 pic.twitter.com/Iw6oz6Xarn

Hoy es un día grande para la música 🎶 hoy nació #FreddieMercury

Allá donde estés ” show must go on 🎸” #FelizMartes 😉 pic.twitter.com/94zsEcJ5gj

— CharoMachuca (@Charona76) 5 de septiembre de 2017