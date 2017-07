Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El Día Mundial del Rock se celebra desde el 13 de julio de 1985, fecha en que se organizó el primer festival Live AID, una iniciativa que surgió del actor y músico Bob Geldof, junto con otros artistas, por la emergencia humanitaria que vivía la población de Etiopía ante la falta de agua potable y alimentos.

El evento fue considerado uno de los festivales de ayuda humanitaria más exitosos de todos los tiempos y contó con la presencia de varias leyendas del rock como The Who, Led Zeppelin, Queen, Sting, Duran Duran, Judas Priest, Black Sabbath, Scopions, Status Quo, U2, Paul McCartney, Phil Collins y Eric Clapton. También asistieron The Rolling Stones, Tina Turner, David Bowie, Madonna, entre otros.

El festival organizó 16 horas de música en los dos escenarios de Londres (Wembley Stadium) y Filadelfia (JFK Stadium), aunque también se realizaron conexiones en directo con otras capitales como Sydney y Moscú.

Debido a la importancia del evento, el 13 de julio fue nombrado como el Día Mundial del Rock.

Recuerda algunas de las actuaciones más memorables.

Y tú ¿con cuáles canciones festejaras este día?

CA