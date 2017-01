Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El actor mexicano Diego Luna dará vida a Tony Montana en la nueva versión del clásico del cine Scarface, sin embargo, todavía no se sabe quien la dirigirá.

En un inicio, se hablaba que este remake estaría bajo la dirección de Antoine Fuqua, pero a última hora tuvo que dejar el proyecto para concentrarse 100 por ciento en la secuela de The Equalizer.

Diego Luna reencarnará al famoso gánster, personaje líder de una banda de mafiosos en Miami, aunque de acuerdo con publicaciones especializadas, esta ocasión se tratará de un inmigrante mexicano que vive en Los Ángeles.

Cabe recordar que la película Scarface: The Shame of the Nation se estrenó en 1932 dirigida por Howard Hawks basada en una novela sobre el ascenso y descenso de Al Capone, posteriormente en 1983 la filmó Brian de Palma, misma que protagonizó Al Pacino.

Las reacciones no se hicieron esperar, hay algunos críticos de cine que señalan que no se debería tocar un clásico como éste, por otra parte el público ha mencionado en redes sociales su apoyo a Luna.