Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- A más de un mes de la tragedia ocurrida en la Autopista Siglo XXI, en los límites entre Michoacán y Guerrero, donde 28 personas murieron, este viernes fue difundido un video grabado por uno de los sobrevivientes.

En las imágenes se observa cómo el fuego consume las dos unidades involucradas en el percance: un autobús y un tráiler de doble semirremolque.

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 06:30 horas del 13 de abril en el tramo carretero Feliciano-Lázaro Cárdenas, en las inmediaciones de la localidad de Petacalco, Guerrero.

De acuerdo con el sobreviviente Carlos Alberto Vieyra, quien salvó a varias personas de entre las llamas, la pipa invadió el carril sobre el que circulaba el autobús en el que viajaban a Lázaro Cárdenas.

“Yo venía despierto, acababa de colgar por teléfono, de la nada la pipa se atravesó a nuestro carril y el choque fue de frente”, contó ante medios de comunicación. “Salí disparado, pero empecé a cargar a la gente para bajarla”, dijo.

“Yo quería sacar a toda la gente, pero ya el calor muy fuerte no me dejaba acercarme”, añadió Carlos, quien lamentó no haber podido salvar a su madre, pero sí a su abuela, su hermano y otras personas.

ADVERTENCIA IMÁGENES FUERTES

El sobreviviente Carlos Alberto Vieyra cuenta lo ocurrido