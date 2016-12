Por: Miriam Arvizu

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Vayas sorpresas trae consigo la Navidad, esta ocasión el espíritu de bondad y caridad contagió al diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y delegado con licencia en Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, quien decidió compartir una fotografía semidesnudo a su cuenta de Facebook, para deleite de sus seguidoras.

Al funcionario se le aprecia solo con una toalla color blanco que cubre la parte baja de su cuerpo, imagen que fue acompañada con el siguiente texto en Facebook.

Bañito Navideño!!! 🛁

Una vez al año NO hace daño. 😜

Quien se bañó hoy??? 😁

Nada como darse un baño en estas fechas, llenarse de amor y sacudirse las malas vibras!

Felices Fiestas

La foto cuenta con cuatro mil 336 me gusta, me encanta y me asombra, ha sido compartida en 305 ocasiones y cuenta con 99 comentarios, hay a quienes les agrada la publicación y a otros no.