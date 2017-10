Ciudad de México (Rasainforma.com).- El legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Apolinar Casillas se encontraba en el Senado de la República durante la comparecencia del secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, cuando fue captado viendo pornografía.

De acuerdo con información de 24 Horas, el legislador por Querétaro observaba la página para adultos 4club.com desde su teléfono celular.

Casillas señaló que si abrió la página pero fue por error, ya que abrió un correo que lo redireccionó a esa página.

#24Horas captó al legislador Apolinar Casillas viendo un sitio porno en comparecencia de Meade: fue por error, dice https://t.co/Js6fiWxF8A pic.twitter.com/IJBZRRc11g — 24 HORAS (@diario24horas) 5 de octubre de 2017

En entrevista para dicho medio señaló “lamentablemente estaba esperando un correo de mi oficina justamente con el tema qe estábamos viendo en la sesión, y pues me llegaron varios correos, abrí un correo qe no conocía y lamentablemente salió este tema, no es un tema que yo acostumbre, ni mucho menos me distraigo en horario de trabajo ni en la sesión.

Aseguró que es la primera ocasión que le ocurre, por lo que lamentó la situación.

Con información de 24 Horas