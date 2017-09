Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Integrantes de la LXXIII legislatura aprobaron por mayoría la procedencia de la denuncia de juicio político que presentaron regidores en contra del presidente municipal de Maravatío, José Luis Abad Bautista, acusado de nepotismo y desvío de recursos. El caso fue turnado a la comisión Jurisdiccional para que lo analice de fondo.

Mario Armando Mendoza Guzmán, integrante de la comisión Jurisdiccional, explicó que al estudiar en comisiones la procedencia o no de la denuncia contra el edil perredista, encontraron indicios de presuntas violaciones a la Ley Orgánica Municipal del estado, como por ejemplo: proveedores del ayuntamiento que tienen parentesco con el edil; y, nepotismo, toda vez que su hermano se desempeña como supervisor de Obras Públicas.

“Tiene ya dos observaciones por varios millones, de la Auditoría Superior, se le acusa de mal manejo administrativo y desvío de recursos en el asunto de la feria, son varios los señalamientos que vamos a analizar”, añadió, con la acotación de que esto no significa culpabilidad de facto sino que hay materia para que el tema se revise de fondo.

Maricarmen Bernal Martínez planteó que una vez turnada la denuncia a la comisión Jurisdiccional que preside, iniciarán con el procedimiento, que parte de un emplazamiento o notificación al denunciado, para que presente sus excepciones y las pruebas que considere necesarias para su defensa.

En entrevista colectiva, dejó en claro que los miembros de citada comisión respetarán los procedimientos, garantías y derechos fundamentales de las partes involucradas en el caso, pues no contribuirán a que éste o cualquier otro tema de juicio político sea utilizado con fines electorales.

“No dudamos que en este proceso electoral, muchos actores políticos van a querer inhabilitar a otros actores para que no puedan participar en una siguiente elección, se puede hacer con dolo, no estamos defendiendo a nadie, pero tenemos que ser muy cuidadosos para que este recurso no sea utilizado como una venganza, un desquite”, sostuvo.

