Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fueron dictaminadas improcedentes las denuncias de juicio político en contra de los presidentes municipales de Charo, Lázaro Cárdenas, y, la responsable de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

Según los dictámenes que aprobaron este viernes los integrantes de las comisiones unidas de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales no encontraron elementos suficientes que indiquen la presunta comisión de irregularidades de parte de las autoridades municipales, y, en el caso de la CEEAV ya interpusieron los quejosos una denuncia penal, por lo que el seguimiento tendrá que darse por esa vía.

El presidente de la comisión de Gobernación, Mario Armando Mendoza Guzmán, explicó que la responsable de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Selene Vázquez Alatorre, fue denunciada por habitantes de la comunidad de Chuta, en el municipio de Lázaro Cárdenas, por presunta extorsión.

“No señalan a la responsable, señalan a dos abogados que aparentemente trabajaban ahí, entonces directamente no hay un señalamiento en contra de ella, además es una cuestión de carácter penal”.

Armando Carrillo Barragán, presidente municipal de Lázaro Cárdenas, fue denunciado por presuntas irregularidades en una obra efectuada en playa Azul, respecto a las cuales ya intervino la Auditoría Superior de Michoacán.

“La otra parte que señalan es que el exdirector de Obras no tenía cédula profesional registrada, no nos presentan ningún documento oficial; ello recaería en usurpación de funciones y lo que procedería es una denuncia penal, por lo tanto consideramos en que no es procedente”, dijo.

Pormenorizó que, en el caso del presidente municipal de Charo, Ramón Hernández Yépez, denunciado por nepotismo, no se entregaron mayores pruebas que un acta de nacimiento, “no nos exhiben nóminas, no nos exhiben recibos, ningún otro aporte que nos lleve a considerar que sí hay elementos, probablemente los hay, pero no los tenemos en el expediente”.

Hay que recordar que actualmente en la comisión Jurisdiccional del congreso del estado hay dos juicios políticos en proceso (etapa probatoria y de peritajes), uno contra el presidente municipal de Jacona, Rubén Cabrera Ramírez, y otro contra el edil de Maravatío, José Luís Abad Bautista.

Sufrieron por falta de quorum

Es preciso comentar que la reunión se programó a las 11:00 horas en la casona del congreso, y, como ya se ha vuelto una constante, sólo llegaron temprano los diputados, Mario Armando Mendoza Guzmán (PRI), Ángel Cedillo Hernández (PRD), y, Rosa María de la Torre Torres, por lo que no podían iniciar por falta de quorum, y, estuvieron a punto de levantar un acta de extrañamiento por la inasistencia de sus compañeros.

Ángel Cedillo, presidente de la comisión de Justicia, habló de la relevancia de que asistan todos los miembros de las comisiones para dar certeza de pluralidad y legalidad a los dictámenes que se aprueban. “Si no se presentan los diputados hay una posición sesgada, hay un sospechosismo.

Sobre el mismo tenor, la presidenta de la comisión de Puntos Constitucionales, Rosa María de la Torre, insistió en que una de sus principales obligaciones parlamentarias estriba en asistir a las reuniones de pleno y a las de comisiones, “más allá del tema de la gestión, del tema de presentar iniciativas, está asistir a las reuniones para que el trabajo legislativo vaya avanzando… la ausencia se presta a una segunda interpretación, porque siempre tratándose de estos temas peliagudos hacen el vacío”.

Más tarde se incorporaron al salón la diputada petista Mary Carmen Bernal Martínez, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez Aguilar, y, el perredista, Manuel López Meléndez, y, ya con el quorum legal firmaron los dictámenes de improcedencia de las denuncias de juicio político.

jcms