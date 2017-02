Por: Héctor Jiménez/@Hectorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Dirección de Pensiones Civiles, Ignacio Ocampo Barrueta, señaló que este organismo estatal llegó este viernes a su 80 aniversario adelgazado y debilitado económicamente.

La crisis de la Dirección de Pensiones se debe en parte a que la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) le adeuda aproximadamente 380 millones de pesos, según detalló Ocampo Barrueta en el marco de la declaratoria del Día del Jubilado y el Pensionado.

Agregó que a lo anterior se suma que en 2006 se tenía un registro de dos mil 284 pensionados en el estado, y para 2016 la cifra había ascendido a más del doble, con seis mil 483 pensionados registrados hasta ese año.

El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, precisó que para 2017 la cifra de pensionados ha ascendido a más de 7 mil personas.

El número de jubilados y pensionados va aumentando, pero las aportaciones siguen igual y por ello, dijo, se están acabando los fondos.

Comparó que Michoacán tiene garantizadas las pensiones de sus trabajadores únicamente hasta el año 2032, mientras que el estado de Guanajuato prevé una garantía hasta el año 2100.

Según datos expuestos por Ocampo Barrueta, en el estado la aportación del trabajador es de 7.5 por ciento de su salario y el patrón da una cantidad igual.

En este sentido, Aureoles Conejo agregó que ya se aprobó que en 2021 las aportaciones asciendan a 11 por ciento y 13 por ciento, respectivamente, pero aun así se prevé que la modificación sea insuficientes.

“Si no hacemos algo pronto, a partir del 2021 nos vamos a empezar a comer el fondo que no debemos de comernos. La reforma en el aumento de las aportaciones va a aliviar un poquito, pero no es la solución, porque necesitamos hacer ajustes mayores”, enfatizó el mandatario.

En ese sentido, propuso convertir la Dirección de Pensiones Civiles en el Instituto de Seguridad Social de Michoacán, además de hacer otra modificación al porcentaje de las aportaciones que hacen el patrón y los trabajadores.

