Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Abrirse camino en el mundo de la poesía y la literatura requiere de mucho esfuerzo, reconocimiento de las cualidades y defectos para cada escritor y sobre todo buenos hábitos de lectura, fueron algunos de los consejos que poetas participantes en el Encuentro de Poetas del Mundo Latino 2017 dieron a todos los jóvenes que quieran incursionar en esta rama.



En entrevista con medios de comunicación, la poeta mexicana Elsa Cross recordó cuando en sus inicios era complicado que instituciones dieran apoyo a literatos y los talleres eran muy pocos e integraban a pocos jóvenes.



“No había realmente ningún estímulo, existía el Fondo del Centro Mexicano de Escritores, pero estos apoyos eran para escritores más hechos, quienes realmente iniciábamos teníamos que batallar por encontrar foros o talleres, yo me inicié cuando existía un solo taller y era el de Juan José Arreola”.



Ejemplificó que eventos como concursos literarios, talleres de poesía en casa de la cultura y fondos que la federación asigna para realizar encuentros de poetas, hace que los jóvenes tengan mayores oportunidades para recibir apoyo para exponer su trabajo.





“Es un gusto ver que ahora hay estímulos, concursos, talleres y otras herramientas que cuando yo era joven no existía y ahora los jóvenes tienen acceso a esto”.



A su vez, la poeta purépecha Rubí Huerta descubrió su carrera como una lucha por dar voz a las problemáticas que hay en los pueblos indígenas a través de sus poemas y ser una promotora de la poesía en lengua materna.



“Mi lengua materna es el purépecha, yo escribo mis poemas en mi lengua y también en español, a veces es complicado para traducir pero es un gran compromiso poder difundir y exponer estos poemas; en mis comienzos la gente pensaba que era de las primeras que lo hacía y eso no es cierto”, explicó.



Originaria de Santo Tomás, municipio de Chilchota, Huerta ha buscado la forma de que los poetas purépechas retribuyan en las comunidades y que los jóvenes se involucren en escribir textos y poemas.



Octavio Paz, Federico García Lorca, Pablo Neruda y Jaime Sabines han sido las fuentes de inspiración para los poetas entrevistados que los recomendaron para iniciar en el mundo de la escritura.



“Yo desde Puerto Rico comencé a escribir algunos textos, claro que me empapé de estos autores para yo encontrar mi camino, en mis poemas hago énfasis en la naturaleza y los pensamientos, de vez en cuando tocoalgunos temas del urbanismo cuando me tocó irme a vivir a Nueva York”, compartió David Cortés.

FG