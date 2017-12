Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este martes, dos estudiantes de Graham-Kapowsin High School en Washington, fueron baleados fuera de las instalaciones.

El ataque sucedió a las 14:30 horas cerca de la escuela, indicó The News Tribune.

All media need to stage at the Graham Emmanuel Baptist Church located at 22316 106th Ave E. Church is just south of Frontier Middle School in Graham. #PCSD PIO Troyer is on scene. pic.twitter.com/MMXdOUquux

— Pierce Co Sheriff (@PierceSheriff) December 5, 2017