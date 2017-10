Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com/RED 113).- Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) logró la captura de tres personas del sexo masculino en posesión de dos armas de fuego, mismos que agredieron a los oficiales en la colonia Centro de esta ciudad de Lázaro Cárdenas.

Agentes de la Dirección de Investigación y Análisis adscritos a la Fiscalía Regional lograron detener a los imputados, identificados como Irvin C., alias “El Bibi”; Cristóbal C., alias “El Cris”, y Luis Alberto C., quienes fueron asegurados en posesión de dos armas de fuego calibre 9 milímetros.

Los hechos se registraron cuando el personal policial realizaba trabajos de investigación sobre la calle 5 de Mayo, donde detectaron un taxi en el viajaban los imputados, quienes al notar la presencia de los agentes descendieron de la unidad y accionaron armas de fuego en contra del vehículo oficial.

Luego de lo ocurrido, dos de los ahora detenidos se dieron a la fuga corriendo sobre la calle Ignacio Comonfort, por lo que se inició una persecución hasta llegar a la calle Benito Juárez.

En el lugar se aseguró a Irvin C. y Cristóbal C., quienes portaban dos armas de fuego calibre 9 mm. y cargadores abastecidos con cartuchos útiles del mismo calibre; a Luis Alberto C. se le detuvo a bordo de la citada unidad.

Los imputados fueron presentados ante el agente del Ministerio Público a efecto de que sea resuelta su situación jurídica; asimismo, se dará vista a la Procuraduría General de la República por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Por su parte, la PGJE continúa con las investigaciones a efecto de determinar si los detenidos están relacionados en otros ilícitos, toda vez que existen indicios que los vinculan en hechos registrados en la región.