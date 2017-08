Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- La pelea entre Conor McGregor y Floyd Mayweather terminó en el décimo asalto, luego que el irlandés estaba a punto de caer a la lona. El réferi Robert Byrd terminó el encuentro que tuvo lugar en la Arena T-Mobile en Las Vegas.

McGregor no estaba nada feliz con la decisión, aunque debería estar agradecido. Él asegura que sus movimientos erráticos se debió al cansancio, algo que no es nuevo para él ya que lo ha experimentado en otras peleas, y no se debió a que estaba noqueado.

Durante una conferencia de prensa, McGregor dijo que tenía cansancio y algo de mareo, pero que era más que nada fatiga.

A beautiful skull and a beautiful belt to add to my collection of skulls and belts. Una publicación compartida de Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) el 23 de Ago de 2017 a la(s) 11:57 PDT

Sin embargo, la decisión estuvo relacionado con signos de riesgo de daño cerebral y no de fatiga. La ataxia, mareo y pérdida de balance son señales de una contusión.

A pesar que la fatiga causa lentitud de movimientos, no contribuye a la pérdida de balance y la coordinación mostrada por el boxeador, según dijo Darragh O’Carrol, un médico de box retirado.

Dijo que mostrar mareos en el box, es señal de resultado de un trauma craneal y no de fatiga. Agregó que dejar continuar a un peleador sería descuidado.

El peleador irlandés sostuvo que siempre tiene un bache en sus peleas donde pasa esta racha de fatiga y que no estaba noqueado. Pero el doctor O’Carrol expresó que al ser un seguidor de McGregor y que quiere creer eso, pero cómo médico de box retirado fue bueno detener la pelea por su propia seguridad.