Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Este año se esperan grandes noticias para Hugo Sánchez Márquez, pero no en el terreno futbolístico. Posiblemente se estrene el documental autorizado sobre su vida e inicie a escribir su autobiografía.

Catalogado como el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, “Hugol”, de 58 años de edad, es el único jugador azteca en lograr cinco campeonatos de goleo en el balompié de España -los llamados “pichichis”-, conquistados con el Atlético, uno, y los restantes al lado del Real Madrid. Así, el cineasta Francisco Javier Padilla lo convenció para filmar sobre su vida.

Para tal trabajo, lo acompañó prácticamente desde enero de 2014 cuando arrancó oficialmente el proyecto, aunque la idea surgió un día del 2012, en un encuentro donde ambos coincidieron. Entonces el hombre que debutó en el profesionalismo con los Pumas de la UNAM se mostró reacio.

Como locaciones han grabado en escenarios emblemáticos para el ahora comentarista y analista de futbol: Los estadios Vicente Calderón y Santiago Bernabéu, ambos de Madrid y que llenó de grandes actuaciones, así como el Olímpico Universitario en la Ciudad de México, donde ganó con el cuadro de la Universidad Nacional Autónoma de México cuatro títulos, dos en calidad de jugador e igual número desde el banquillo de entrenador.

También llevan entrevistas a Tomás Boy, Ricardo “Tuca” Ferretti, Miguel González “Michel”, Emilio Butrageño, Fernando Hierro, Hristo Stoitchkov, entre otros de sus ex compañeros, al igual que periodistas deportivos como Alfredo Domínguez Muro y Francisco Javier González, para opinar sobre el protagonista del filme.

Con Sánchez Márquez ya terminaron de grabar, en septiembre anterior en la cancha de CU, y para Padilla el haber sido su “sombra” por varios puntos geográficos cambió la concepción que tenía de él.

“Hugo es más allá del Pentapichichi. Hugo definitivamente representa el nivel de mentalidad que los mexicanos debemos llegar y eso ya es un tema para unos para mal, para otros para bien. La capacidad que tuvo para salir de esta cuestión de xenofobia en España. Hugo yo creo en esta película, porque si es parte de la hipótesis en este documental, es definitivamente la clase, el tipo de mentalidad que debe tener el mexicano, Hugo lo es.

“El mexicano no quiere llegar, no sabemos por qué y son pocos los que llegan. En el espectáculo está Diego Luna, Gael García Bernal, Salma Hayek. En el deporte son contados, Rafa (Márquez) entre ellos”, sostuvo el realizador en entrevista pasada con el conductor de Radio Fórmula Javier Poza.

Aún no existe fecha exacta para el estreno del documental. El productor confía que cuando menos el primer trailer esté listo en el próximo verano. Sin embargo, el propio ex futbolista pidió se estrene antes del Mundial de Futbol Rusia 2018.

Por otra parte, Hugo Sánchez anunció la intención de escribir su biografía, según expresó a la Revista Playboy México en su edición del presente mes.

“No quiero que la memoria me empiece a fallar, deseo contar con mucho detalle las experiencias que han ocurrido durante toda mi vida, y me gustaría compartirlas con la gente para que sepa lo que he hecho para superar situaciones, cómo he tenido que actuar, pensar y ejecutar en momentos complicados, además de transmitir momentos de alegría, felicidad y de mucho éxito”, apuntó, aunque no precisó tiempos.