Por: Jennifer Aguirre

Estados Unidos (Rasainforma.com)-. Tras el paso del huracán María por el territorio estadounidense el mandatario de los Estados Unidos Donald Trump atacó a la alcaldesa de San Juan con un sin números de palabras en base a las medidas de recuperación que tomaron para restablecer el desastre.

Trump utilizó Twitter para contraatacar a la alcaldesa capitalina Carmen Yulín Cruz por criticar al gobierno de Washington debido a la falta de respuesta al huracán. Ella afirma que el gobierno “nos está matando con su ineficiencia”.

“Mediocre capacidad de liderazgo de la alcaldesa de San Juan y otros en Puerto Rico que no pueden conseguir que sus trabajadores ayuden”, así respondió Trump ante su derecho de réplica.

…want everything to be done for them when it should be a community effort. 10,000 Federal workers now on Island doing a fantastic job.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de septiembre de 2017