Ciudad de México (Boletín)- Esta mañana el diputado Local, Juan Pablo Puebla Arévalo, se manifestó contra la construcción de un muro en la frontera de Estados Unidos con México, mismo que promueve el presidente norteamericano, Donald Trump, además de contra los gasolinazos que dañan la economía de los mexicanos, al participar en una valla humana promovida por el Movimiento Nacional por la Esperanza en la Ciudad de México.

Al integrar el contingente que logró abarcar del Ángel de la Independencia hasta “el Caballito” en el Paseo de la Reforma, Puebla Arévalo, recalcó que es importante manifestarse en contra la de la política exterior que está impulsando Donald Trump.

“Como representantes populares es importante demostrar que vamos a apoyar nuestros hermanos mexicanos en donde se encuentren, que nos solidarizamos con ellos, que no apoyamos que estén siendo discriminados y objeto de calumnias, pues son ellos quienes contribuyen al desarrollo de ese país”, señaló.

Asimismo, indicó que la verdadera grandeza de Estados Unidos reside en el pueblo latino que con esfuerzo ha logrado crecer económicamente a dicho país y particularmente, gracias a los mexicanos quienes en lugar de ser discriminados deben ser reconocidos.

“Nuestros compatriotas deben saber que no están solos y que desde México estamos apoyándolos, soy un convencido de que no ocupamos muros que nos dividan sino puentes que nos unan, la política actual requiere unión, solidaridad y hermandad; Muros no, puentes sí”, concluyó.