Morelia, Michoacán (MiMorelia.com) Durante la 74 entrega de los Globos de oro que se celebrará esta noche, se entregarán los premios a lo mejor del entretenimiento del año pasado. También se rendirán homenajes a aquellas celebridades que partieron en el 2016.

Jimmy Fallon será el Maestro de Ceremonias de este evento, el cual es caracterizado por su inigualable sentido del humor y amenizará la entrega de los Globos. Entre algunos de los nominados se encuentran Game of Thrones, Dead Pool, Blackish, The crown, Mozart un The jungle, entre otros.

Si quieres disfrutar de este evento, puedes sintonizarlo desde la alfombra roja a las 17:00 hrs. en E! El preshow del evento comenzará a las 18:00 hrs. y será transmitido por TNT. La ceremonia comenzará a las 19:00 hrs y también será transmitido por TNT y durará alrededor de tres horas.

Pero si lo tuyo es estar al lado de tu ordenador, puedes seguir el stream en vivo de la NBC, el cual podrá ser visto en su página oficial.