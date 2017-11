Sustitución de Pasivos:

Existe un tipo de crédito bancario (que no es tarjeta) que sirve justamente para que pagues tus deudas; es decir, no es para que compres nada sino para que les pagues a los otros bancos. Aquí el problema es que el banco que te otorgue este préstamo no le paga directamente a los otros bancos sino que te da la lana a ti para que tú vayas y pagues. Desafortunadamente muchas personas al tener la lana en la mano lo usan para otras cosas y no solo no pagan sus deudas sino que suman una deuda más a su registro.