Por: Alma Martínez/@AGabrielaMtz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De acuerdo con el titular de la Secretaría de Educación en el estado, Alberto Frutis Solís, dos ex titulares del área serán requeridas por la Secretaría de Contraloría (Secoem) por desvíos de recursos en su administración.

Explicó en entrevistas colectiva, que de acuerdo a las auditorías internas que se realizaron en meses pasados se detectaron desvíos de recursos por las administraciones que encabezaron en su momento Aida Sagrero Hernández y Graciela Carmina Andrade García Pelaez, ambas nombradas durante el gobierno de Leonel Godoy Rángel.

Frutis Solís, señaló que las observaciones que se detectaron en la secretaría se dieron a conocer al área de gobierno correspondiente, por lo que dijo dependerá de esta área realizar las investigaciones a fondo de dichos desvíos y conocer en donde fueron aplicados los recursos económicos.

Hasta la fecha se han realizado 48 auditorías a la Secretaría de Educación por parte de la Auditoria Superior de Michoacán (ASM) donde se han detectado diversas fallas administrativas, indicó el funcionario estatal.

No hay pacto de plazas automáticas, sentencia Frutis Solís

Por otra parte el titular de la SEE, hizo hincapié en que no hay pacto con los estudiantes normalistas de que se les otorguen plazas automáticas, desmintió las declaraciones hechas por parte de los líderes estudiantiles de haber pactado con ellos.

“Ya les dije que no habrá reunión con el secretario si siguen en la tónica de afectar a terceros, hoy por la mañana me reuní con ellos y el acuerdo es que sólo por medio del examen podrán ingresar al servicio profesional docente no hay otra forma” sentenció.

De acuerdo con las declaraciones emitidas por el funcionario público, se han acercado diversos ex estudiantes para poder acceder al examen de oposición y de esta manera poder regularizar su situación, lo que dijo “es un aliciente porque no habrá otra forma para hacer las cosas bien”, señaló.

En este tenor lanzó una invitación al líder de la corriente sindical de la D-III-6, Juan Manuel Macedo Negrete, a sostener una reunión donde se plateen las problemáticas reales del área administrativa que él representa.

Lo anterior fue por las declaraciones hechas por el líder del ala sindical, de realizar un paro de labores en la SEE el próximo 14 de agosto, por el adeudo de más de 4 millones de pesos por concepto de prestaciones y bonos de productividad que aún se les adeuda a los agremiados.

Finalmente, Alberto Frutis, reconoció que el desempeño educativo en Michoacán aún no llega a los estándares que se tienen a nivel nacional, por lo que dijo ya se trabaja en programas que permitan la formación continua de los docentes y se apliquen de acuerdo a los nuevos requerimientos de la sociedad actual.