Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un período de dos semanas el zoológico de Morelia “Benito Juárez” ha rescatado a poco más de diez especies que fueron abandonadas en diferentes partes de Morelia, informó Josué Rangel Díaz, director de la institución.

En entrevista, el funcionario estatal señaló que esto sucedió después de que la población se percató de la ayuda que recibió el lobo marino que fue abandonado en una de las calles de la capital michoacana.

“Desde que se dio este hecho hemos recibido en el zoológico a diferentes especies que van desde aves hasta reptiles y nos coordinamos con la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) para su atención” indicó.

Explicó que debido a que las especies se encuentran de forma ilegal en la ciudad, el zoológico no se puede hacer cargo directamente de ellos y tienen que trabajar en conjunto con Profepa para poder darles los cuidados adecuados y si es posible regresarlos a su hábitat.

“Nos han llegado cocodrilos, serpientes, mapaches, coatíes, que son mascotas de alguna persona y cuando no saben qué hacer con ellos porque están perdiendo peso o ya no quieren comer, hacen la denuncia de manera anónima o bien llegan al zoológico con las especies para que nosotros nos hagamos cargo de ellos” refirió.

Rangel Díaz dijo que derivado de la compra ilegal y pensando que son mascotas mucha gente desconoce cuáles son los cuidados adecuados para mantener a las especies y es por ello cuando ven que no pueden las abandona como pasó en el caso del lobo marino.

Al respecto dijo que para poder rescatar al animal marino fue necesario invertir una suma importante de dinero para sus cuidados.

“Pero esta acción va más allá, ya que la gran satisfacción que nos queda es que en Michoacán existe la capacidad de atender a las especies y regresarlos a su hábitat”, mencionó Josué Rangel.

El funcionario estatal reprocho el hecho de que la gente no tome conciencia en el cuidado de los animales, reiteró que en muchos de los casos, principalmente en el caso de las aves, pocas son las que pueden reincorporarse a su hábitat debido a que son entregados con severos casos de desnutrición o bien con fracturas que les impiden volver a volar de manera libre.

“Nosotros tenemos que apoyar y participar, todo eso es un recurso propio, se tiene un subsidio para atender estas situaciones pero no el suficiente, pero tenemos un compromiso moral con la atención de los animales; con el lobo marino hicimos gastos bastante fuertes, sin embargo la satisfacción que tenemos es que el animal ahora está en Baja California Sur, está bien y va a estar disfrutando de una buena calidad de vida, no sabemos si se va a reintegrar al medio o no, pero por lo menos estamos garantizando que va a vivir bien” indicó.

FG