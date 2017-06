Por: axelsip7

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Focus Home Interactive ha estrenado un nuevo tráiler de Call Of Cthulhu, un juego de modo survival horror creado por Cyanide Studio.

El juego esta basado en los RPG donde hay que investigar para poder sobrevivir, el personaje principal es el detective Edward Pierce que fue contratado para investigar los misterios detrás de la trágica muerte de Sarah Hawkins en la isla de Darkwater.

Los desarrolladores han comentado que este título toma sus elementos básicos de las obras de Lovecraft, así nos da una idea de lo que podemos esperar.

Call Of Cthulhu estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. Por el momento no han revelado la fecha de lanzamiento pero se espera que llegue durante este año.

Fuente: www.niubie.com