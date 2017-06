Por: Maribel Nieves Aguilar/@Mnievesa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde hace 14 años, los periodos legislativos anuales comprenden dos lapsos de sesiones, la primera concluye el 15 de julio y la segunda arranca en 15 de septiembre, es decir, que existe un periodo de dos meses en que los diputados locales únicamente realizan reuniones de comisiones, aunque en la mayoría de los casos únicamente participan los asesores.

Este miércoles el diputado emanado del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo García Chavira propondrá que se reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para retomar la comisión permanente, es decir, que los legisladores trabajen todo el año legislativo completo.

De acuerdo con la exposición de motivos el panista detalló que el legislativo debe optimizar y agilizar sus procedimientos y generar la certeza jurídica en su toma de decisiones, “nuestra Ley Orgánica y de Procedimientos, tiene vacíos en su contenido y en su actuación, lo que se presta a interpretación en varios de sus artículos, así como en las decisiones que se toman”.

García Chavira dejó en claro en su propuesta que los parlamentarios no puede ni debe descansar, ya que las necesidades de la sociedad requieren ser atendidas de manera expresa, “el vacío de poder no puede quedar al arbitrio de si sucede o no una circunstancia electoral, política, económica o social para que sea atendida legislativamente”.

Resaltó que el servicio público no conoce de horarios o recesos, ni la representatividad tampoco, “para eso fuimos electos, para velar por el bienestar de los michoacanos”.

Destacó que de los 31 congresos locales del país en 28 trabajan con una Comisión Permanente, lo que representa que trabajan durante los recesos legislativos, lo que permite que los trabajos no sean interrumpidos y permite dar trámite y seguimiento a las iniciativas turnadas a las comisiones de dictamen, “se toma protesta a los funcionarios de manera provisional, se aceptan las licencias y permisos por parte de los legisladores que así lo decidan para fines personales o electorales, entre otras atribuciones”.

CA