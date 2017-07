Por: Alma Martínez/@AGabrielaMtz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Estimaciones del Banco Mundial, la Organización de los Estados Americanos y el Centro de Estudios Económicos Privados, en México el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), se destinan a actos de corrupción, afirmó la senadora Luis María Calderón Hinojosa.

Al respecto, señaló que México cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, esto en base al análisis elaborado por Transparencia Internacional. En 2015 el país se ubicaba en el lugar 95, y en 2016 pasó al sitio 123, entre 176 países analizados.

En ese mismo año (2015) “la corrupción nos costó a los mexicanos 906 mil millones de pesos, esto es, un equivalente del cinco por ciento del PIB de ese año”, dijo la legisladora federal.

Lo anterior se dio a conocer durante el primer foro denominado “Corrupción, un freno al desarrollo económico” organizado por la senadora por Acción Nacional, Luisa María Calderón Hinojosa (Cocoa) en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Morelia (Canaco Servytur)

Cocoa Calderón refirió que la corrupción se ha convertido en una carga económica y representa un gran costo para las finanzas del país, dijo al señalar que más de 75 millones de pesos se gasta en piratería, 11 millones en turismo y 41 millones en petróleo y sus derivados.

Además lamentó que seis de cada 10 mexicanos que presencian un acto de corrupción no lo denuncian y con ello, el 99 por ciento de estos (actos de corrupción) quedan impunes; pues la mayoría de los mexicanos piensan que “no tiene caso” denunciar si nada se va a resolver, indicó.

“La corrupción se ha convertido en el mayor lastre para nuestra economía, los costos económicos, políticos y sociales se agudizan en tanto no se dimensione el impacto en nuestro país, así lo revela el estudio ‘México: Anatomía de la Corrupción’ del El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)”, añadió la senador.

Este estudio revela que los costos económicos van desde reducción de inversiones es hasta el 5por ciento menor en países con mayor corrupción (FMI); Pérdida en Ingreso de las empresas de hasta 5% de las ventas anuales (Ernst & Young), por Piratería – Pérdida de 480 mil empleos al año (CEESP) y el costo de la corrupción anual en México del 9% del PIB (Banco de México, Banco Mundial y Forbes)

El 37 por ciento de los mexicanos apoya a la democracia, de ellos el 27 por ciento se encuentra satisfecho con la democracia (Latinobarómetro 2013) mientras que 91 por ciento no confía en partidos políticos; 83 por ciento no confía en legisladores; 80 por ciento no confía en instituciones del sistema judicial (Barómetro Global de la Corrupción, Transparencia Mexicana).

