Ciudad de México (Rasainforma.com/Redacción).- Silvia Rocío Delgado García, una de las abogadas de Joaquín Guzmán Loera, aseguró que un custodio acosa sexualmente a su cliente en el momento de la revisión.

Delgado García señaló que el guardián del que no se dio el nombre, “soba”, toca y acosa a “El Chapo” al momento de las revisiones rutinarias, y le da un “masaje” incómodo para el capo.

“No estamos buscando que sea un hotel de cinco estrellas, ni trato especial. Más que como abuso, me están sobando. Me aprieta y eso ya me molestó”, dijo Guzmán Loera según relató la mujer.

A decir de la defensora del narcotraficante, dicho acto se suma a la violencia a los derechos de Joaquín, entre ellos la violación de derecho a la justicia, pues las audiencias que se programan para su caso se suspenden por problemas tecnológicos.

El ex líder del Cártel de Sinaloa se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 9, en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos, por cargos como tráfico de drogas y secuestro, en al menos Texas, Nueva York e Illinois.