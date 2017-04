Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Mientras que el presidente Donald Trump busca convencer al Congreso de que pague por el prometido muro fronterizo y México insiste en que no gastará ni un centavo en el proyecto, el senador Ted Cruz tuvo otra idea.

El republicano presentó un proyecto de ley que propone usar los bienes incautados a Joaquín “El Chapo” Guzmán y otros traficantes de droga para pagar por el muro y así reforzar la seguridad fronteriza.

En la propuesta se plantea usar los 14 mil millones de dólares en activos que el gobierno está buscando del capo mexicano para completar el dinero que se necesita para la construcción del muro.

“Catorce mil millones de dólares ayudarán a construir un muro que mantenga a los estadounidenses a salvo y obstaculicen el flujo ilegal de las drogas, armas y personas a través de nuestra frontera sur”, dijo Cruz en un comunicado.

La sugerencia del senador Cruz puede ofrecer una forma innovadora para que el Congreso o México financien su promesa de campaña.

Los legisladores republicanos sacaron de sus exigencias presupuestarias los fondos destinados a la construcción del muro en la frontera con México, un asunto donde los demócratas no estaban dispuestos a consentir, después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, suavizara su postura al respecto.

Al parecer Trump está abierto a retirar la disposición de la financiación para la barrera fronteriza, donde pedía mil 400 millones de dólares, con el objetivo de lograr un consenso sobre el presupuesto federal en el Congreso, y que debe aprobarlo antes de este viernes si no quiere incurrir en un cierre parcial del gobierno.

Después de que Trump hiciera pública su propuesta presupuestaria el mes pasado, los demócratas trazaron una línea roja y advirtieron al mandatario de que bloquearían cualquier ley de presupuestos con ese contenido.

Ante la negativa de los demócratas, el liderazgo conservador presentó hoy una nueva propuesta para los fondos que saca el muro de la ecuación, aunque incluye partidas para el fortalecimiento de la seguridad en la frontera sur.

Parte de esta nueva financiación iría destinada a la reparación de las vallas ya existentes y a nueva tecnología de vigilancia para patrullar la linde con México.

Fourteen billion dollars will go a long way toward building a wall that will help keep Americans safe: https://t.co/6GOMaxrCBI

— Ted Cruz (@tedcruz) April 25, 2017