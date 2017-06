Morelia, Michoacán (Boletín).- La práctica del futbol y del deporte en general debe masificarse en nuestro país, dijo Omar Carreón Abud, al hacer declaraciones respecto a la próxima realización del I Torneo Nacional de Futbol que organiza el Movimiento Antorchista del país, en la Ciudad de México los días 23, 24 y 25 del presente mes en el Estadio Jesús Palillo Martínez, de la Magdalena Mixhuca.

Al referirse a las graves deficiencias del sistema deportivo de México, hizo un llamado a la incorporación de los jóvenes a las actividades deportivas que su organización lleva a cabo para salud de sus miembros y de todos los que participan en dichos eventos.

Indicó que tenemos una población de 125 millones de mexicanos, entre ellos hay mucho talento pero hacen falta tanto instalaciones como una estructura social que den preferencia a la práctica masiva del deporte por nuestro pueblo.

El gasto social no está diseñado para impulsar masivamente el deporte del futbol, señaló. Son contados los lugares donde hay alguna participación popular, pero no hay suficiente apoyo gubernamental. Debemos aspirar a ser una potencia futbolística y deportiva en general, podemos serlo, pero eso no se generará por quienes han abandonado desde el gobierno durante décadas al deporte, sino por el pueblo mismo y para ello éste debe organizarse y luchar.

Agregó que los eventos que organiza Antorcha son una manera de contribuir a solucionar las deficiencias, pero sólo hasta que el pueblo gobierne podrá darse el salto gigantesco que todos esperamos.

Recordó que Michoacán ya realizó el pasado domingo su eliminatoria con una asistencia de 35 equipos que pelearon el balón en las canchas de pasto artificial de la Unidad Deportiva Wenceslao Victoria Soto, de Morelia, y los ganadores ya se encuentran listos para competir dignamente en la capital del país.