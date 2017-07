Por: Alina Espinoza

España (Rasainforma.com).- Bradley Lowery, un niño inglés de seis años, falleció de cáncer terminal.

Lowery fue un gran aficionado del Sunderland, y el club ayudó a concientizar a la gente sobre la enfermedad que sufrió, así como recaudar fondos para la fundación que llevará su nombre.

Además, el delantero inglés Jermain Defoe, exfutbolista del Sunderland se hizo amigo de Bradley Lowery y compartió con él sus últimos meses de vida: “Hablo con su familia muy seguido y hace unos días estuve con él. Fue duro verlo sufrir”, aseguró el jugador.

El equipo Sunderland mostró el apoyo a la familia del pequeño, y aseguró que Bradley era una inspiración.

Five-year-old Sunderland fan Bradley Lowery enjoyed a night to remember yesterday, netting a goal against the Blues at the Stadium of Light! pic.twitter.com/gfXbX5tMvP

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 15, 2016