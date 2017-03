Por:Len

Ciudad de México (Rasacandela.com).-El Papa Francisco regresa por segunda vez a la portada de la revista de rock Rolling Stone en su versión italiana, con el título, “Francisco Papa Pop”, esto debido a la visita que el pontífice hará en la ciudad de Milán el próximo 25 de marzo y donde asistirá a la prisión de San Vitorre.

“Algunos se preguntarán por qué Bergoglio en la portada de Rolling: la respuesta es simple, porque el Papa dice cosas de sentido común, tan de sentido común, que su soledad comienza a ser palpable”, subrayó la revista.

Esta no es la primera vez que el pontífice aparece en la portada de dicha revista; en 2014 se convirtió en el primer Papa en aparecer en una publicación de este tipo, en ese año Francisco apareció en la portada con el título, “Papa Francisco, los tiempos están cambiando” (The Times They Are A-Changin tema del músico Bob Dylan) hecho referente a que el Papa ha sabido adaptarse a las nuevas generaciones, con una imagen humilde, encarando cuestiones políticas y con una actitud más inclusiva hacia los derechos humanos.

El próximo 12 de marzo, Bergoglio cumple cuatro años en su pontificado, y qué mejor festejo que aparecer en una revista tan reconocida como Rolling Stone, edición que saldrá a la venta esta semana.