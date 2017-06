Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez sufrió un choque durante la primera prueba del Gran Premio de Bakú afortunadamente el tapatío resultó ileso.

Pérez trataba de pasar la curva 8 del circuito cuando la parte derecha de su auto se estrelló en el muro, lo que ocasionó el desprendimiento de la llanta derecha del monoplaza.

ONE HOUR TO FP2@ForceIndiaF1 and @SChecoPerez will be hoping for better luck after this crash during FP1…#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1Baku pic.twitter.com/EOkibfu9wO

— Formula 1 (@F1) June 23, 2017