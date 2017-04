Ciudad de México (Rasainforma.com).- Por si no fuera suficiente con los contundentes mensajes que ambos publicaron hace unos días para terminar con los rumores sobre una supuesta separación, la cantante Belinda y su novio Criss Ángel recurrieron a las redes sociales para terminar con las especulaciones, y lo han hecho a través de fotografías que no dejan lugar a dudas sobre la costumbre de expresar toda clase de emotivos gestos de cariños.

“Arriba, arriba vamos. Muchas gracias mi amor, @belindapop, por una experiencia tan maravillosa”, escribió el mago estadounidense en su perfil de Twitter, acompañando de una imagen que dejaba en claro que su amada había decidido dar comienzo a un romántico fin de semana.

Up, up and away we go… Thanks mi amor @belindapop for the amazing experience. 🚀🎈 pic.twitter.com/83czaMOS76

— Criss Angel (@CrissAngel) April 1, 2017