Por: Blanca Padilla/@blanespaga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que ayer se pospuso la elección del jefe de tenencia de Atapaneo, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, refirió que el padrón electoral que otorgó el INE no coincidía con todos los habitantes y además “dejaba fuera a los tres candidatos que participan en la elección”, razones por las que fue suspendido el proceso hasta nuevo aviso.

En entrevista, el edil explicó que en el padrón que les entregó el INE “hay detalles técnicos que se deben revisar” para que se pueda hacer la elección, entre ellos especificó que en el listado no aparecían algunas colonias de la tenencia.

“El padrón que entrega el INE está mal, no coincide, y no incluye a toda la tenencia, uno de los requisitos es que vivan ahí, y que deben tener el derecho a votar y a ser votados y los colonias que no aparecían son las de los candidatos y no estaban en el padrón, entonces no se cumplía con ese derecho”, detalló.

Recalendarizan fechas de elección de autoridades auxiliares

Asimismo, el edil señaló que hasta que se revise el detalle del padrón podrá realizarse la elección, por lo que también tendrán que esperar a que esto no ocurra en las cuatro tenencias más donde se debe realizar el cambio.

Por lo que en los próximos días las autoridades municipales darán a conocer las nuevas fechas para la renovación de autoridades municipales.

