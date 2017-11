Zitácuaro, Michoacán (Boletín).- Fátima Hijar Marín, ciclista de montaña; Ever Palma Olivares, marchista y Simplicio García Benítez, triatleta, fueron hoy electos ganadores del Premio Municipal del Deporte Zitácuaro 2017, galardón que otorga del Gobierno municipal que preside Carlos Herrera Tello, a los deportistas más destacados del municipio.

Algunas de las bases que los jueces tomaron en cuenta para elegir a los ganadores, radicó en que Fátima Hijar obtuvo este año una medalla de oro, en la Olimpiada Nacional de Ciclismo de Montaña; asimismo logró el bronce en el Panamericano 2017 y fue campeona nacional de la Copa.

Por su parte Ever Palma, este año figuró en el primer lugar, en los 50 kilómetros, en la Universiada Mundial, en Taipei Taiwán y el quinto lugar, en el general final de 20 kilómetros. Simplicio García Benítez, deportista veterano, participó en el Triatlón Mundial de Róterdam, representando no sólo a Zitácuaro, sino a México y aunque no ocupó pódium, es un logro sustancial el alcanzar la participación a nivel internacional.

La decisión del jurado fue con base a los máximos logros obtenidos por los atletas zitacuarenses, quienes han puesto en alto al municipio a nivel no sólo nacional, sino internacional. Los ganadores de este título son acreedores a un recurso de 10 mil pesos cada uno. El reconocimiento les será entregado por el alcalde Herrera Tello, el próximo 20 de noviembre, en el marco de las fiestas del aniversario de la Revolución Mexicana.

El comité que seleccionó a los ganadores estuvo integrado por el síndico municipal Salvador Martínez; los regidores José Guadalupe Benítez Gómez y Dominique Muñiz Delgado; Grecia Santoyo López, titular del Deporte en el municipio; los periodistas Servando Rueda Cásares y Luis Adrián Vázquez; y el atleta veterano, Francisco Reyes Posadas.