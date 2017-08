Estados Unidos (MiMorelia.com).- Elon Musk, el ingeniero tecnológico más prominente de los últimos años y fundador de empresas como Tesla, SpaceX y OpenAI, volvió a advertir en twitter sobre los potenciales peligros de la inteligencia artificial desregulada. En los mensajes destacó que es un peligro mayor que Corea del Norte.

“Si tu no estas preocupado acerca de la seguridad de la inteligencia artificial, deberías. Un mucho mayor peligro que Corea del Norte” escribió en su cuenta de twitter junto con una imagen sobre la adicción a las apuestas que tenía escrito “Al final, las máquinas ganaran”

If you’re not concerned about AI safety, you should be. Vastly more risk than North Korea. pic.twitter.com/2z0tiid0lc — Elon Musk (@elonmusk) 12 de agosto de 2017

Posterior a eso, envió otro mensaje de la misma temática que decía “ A nadie le gusta ser regulado, pero todo (carros, aviones, comida, medicinas, etc) lo que representa un peligro al público es regulado. La inteligencia artificial también debería ser.” ante lo que muchas personas coincidieron.

Nobody likes being regulated, but everything (cars, planes, food, drugs, etc) that’s a danger to the public is regulated. AI should be too. — Elon Musk (@elonmusk) 12 de agosto de 2017

Apenas hace 2 semanas, el creador de Facebook Mark Zuckerberg desestimó las preocupaciones, ante lo que Musk comentó “He hablado con Mark de esto. Su entendimiento del tema es limitado”

I’ve talked to Mark about this. His understanding of the subject is limited. — Elon Musk (@elonmusk) 25 de julio de 2017

En el 2014, Stephen Hawking advirtió el peligro que representa la inteligencia artificial para la supervivencia de la humanidad.

Empresas como Google, Amazon, Microsoft, IBM y Facebook han comenzando a elaborar medidas propias para autorregularse en el desarrollo de está tecnología y asegurar que su uso sea en beneficio de la humanidad.

FGMM