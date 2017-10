Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Luego del paso de los huracanes Irma y María que dejaron a la isla sin electricidad, Elon Musk afirmó que su compañía Tesla los ayudará a recuperar su red eléctrica y de forma sustentable.

Lo anterior lo dio a conocer el propio Elon a través de su cuenta de Twitter, después de que un seguidor le hiciera una pregunta: “¿Podría Elon Musk ir a Puerto Rico y reconstruir su sistema de electricidad con energía solar independiente y sistema de baterías?”. La respuesta de Musk fue contundente:

The Tesla team has done this for many smaller islands around the world, but there is no scalability limit, so it can be done for Puerto Rico too. Such a decision would be in the hands of the PR govt, PUC, any commercial stakeholders and, most importantly, the people of PR.

— Elon Musk (@elonmusk) 5 de octubre de 2017