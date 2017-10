Morelia, Michoacán (Boletín).- Ante las bajas temperaturas que ya comienzan a registrarse en varias regiones del estado por la próxima entrada de la temporada invernal, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), que encabeza Elías Ibarra Torres, emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía para prevenir enfermedades respiratorias u otras complicaciones que pudieran presentarse en esta época del año.

El jefe del Departamento de Epidemiología y Medicina Preventiva de la SSM, Fabio Silahua Silva, señaló que las principales enfermedades que se presentan durante esta temporada son desde un resfriado o gripe, faringitis, amigdalitis, sinusitis, traqueítis, bronquitis, hasta una neumonía.

Recordó que desde 2009 se toman acciones preventivas para evitar casos de Influenza, la cual tiene diferentes serotipos: A, B, H1N1, H3N1 y estacional, por lo que ya comenzó la aplicación de la vacuna contra dicho virus, en una primera etapa para los grupos prioritarios, como son las y los niños menores de cinco años, las mujeres embarazadas y los adultos mayores.

Una enfermedad que no tiene que ver con las vías respiratorias, pero que se presenta en las y los menores de cinco años es la diarrea por rotavirus. Generalmente inicia por una exposición al frío (cambio brusco de temperatura) o por contagio de otras personas enfermas.

En el caso de las infecciones respiratorias, la población que presenta un mayor riesgo o vulnerabilidad son los menores de cinco años y los adultos mayores de 60, las personas con alguna enfermedad crónica, como diabetes, hipertensión, obesidad, además de las y los fumadores.

Ante esta situación, la SSM invita a las y los michoacanos para que tomen algunas medidas preventivas, como son:

Para influenza y rotavirus es indispensable la vacuna, que se puede aplicar en cualquier centro de salud; el consumo de alimentos ricos en vitamina C, como la guayaba; abrigarse bien (suéter, chamarra, guantes, gorro) para no exponerse a corrientes de aire y evitar los cambios bruscos de temperatura.

Si la o el menor está enfermo, no llevarlo a la escuela para evitar contagios, al igual que las personas adultas al trabajo; si no es posible faltar, deben usar cubrebocas y cambiarlo cada tres horas, no saludar de mano y beso, estornudar sobre el pliegue del codo, lavar las manos frecuentemente.

La SSM destaca la importancia de no automedicarse ya que además de riesgoso, puede agravarse una enfermedad.

Si una persona ya está enferma se deben de reconocer los signos de alarma y en caso de presentarlos deben acudir a un hospital.

En el caso de las y los menores es cuando tienen fiebre, el llanto es frecuente y débil, se encuentra irritable, deja de comer y respira agitadamente.

Mientras que las y los adultos también presentan fiebre, dificultad para respirar y dolor intenso en el cuerpo.

“Es importante tomar en cuenta todas estas medidas preventivas, que permitirán evitar enfermedades durante la temporada invernal. Es nuestra responsabilidad brindar un servicio de calidez y calidad a todas y todos los michoacanos que requieran la atención médica”, subrayó el titular de la SSM.