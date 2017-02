Por:Len

Estados Unidos (Rasainforma.com).- La empresa responsable de la fiscalización de los votos de los premios Oscar, PriceWaterhouseCoopers, se disculpó por el “error” durante la presentación del premio a mejor película este domingo, explicando que Warren Beatty y Faye Dunaway recibieron el sobre equivocado.

La confusión llevó que el premio fuera otorgado a La La Land y no a Moonlight como después corrigieron los mismos productores del musical. “Estamos investigando cómo esto ocurrió y lamentamos profundamente que esto haya acontecido”, indicó la empresa en el comunicado.

El error, que ha sido calificado como “histórico” permitió que los productores, director y elenco de La La Land subieran al escenario, recibieran los premios, y comenzaran a dar los agradecimientos para que, pocos minutos después, hubiera que corregir: ¡No, es Moonlight!

De esta inesperada manera, Moonlight recibió el premio más importante de la noche además de las estatuillas de mejor actor secundario para Mahershala Ali y mejor guión adaptado.

