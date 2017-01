Por: Héctor Jiménez / @Hectorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En 2016 se radicaron en Morelia recursos para 420 obras públicas de las que unas 300 se asignaron por adjudicación directa, 100 por invitación restringida y solamente 20 pasaron por licitación pública, de acuerdo con el secretario de efectividad e innovación gubernamental, Antonio Plaza Urbina.

“¿Por qué el municipio de Morelia tiene que dar en adjudicación directa muchas obras? Porque son obras pequeñas”, expuso el funcionario municipal en conferencia de prensa, “nosotros no somos la SCT, no somos la SEMARNAT, no somos la Comisión Nacional del Agua que hacen grandes obras de muchos millones de pesos”.

Explicó que la mayoría de las obras de Morelia son menores al millón de pesos y rondan los 600 mil o 700 mil pesos de presupuesto. Esa es la circunstancia que lleva al municipio a dar las obras por adjudicación directa, detalló, ya que la ley marca que esto se puede hacer en proyectos con presupuesto menor a un millón de pesos.

“Todas las obras se adjudicaron utilizando el procedimiento que marca la ley de acuerdo al monto de la obra: si la obra superaba los 8 millones de pesos se llevó a cabo mediante licitación pública; si superaba el millón de pesos se dio mediante invitación restringida y si eran inferiores a un millón de pesos se llevó a cabo por adjudicación directa”. “Todas las obras que fueron invitadas o que fueron adjudicadas de forma directa fueron a empresas que tienen domicilio fiscal en la ciudad de Morelia”, agregó.