Morelia, Michoacán (Boletín).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con instituciones los tres órdenes de gobierno, logró el aseguramiento de 32 vehículos -29 de éstos con reporte de robo- y la detención de 21 presuntos responsables de diferentes delitos el pasado fin de semana en el estado.

Durante las acciones se aseguraron 84 envoltorios con sustancias de las características de distintos tipos de droga como “crystal”, marihuana y cocaína; así como tres armas de fuego, tres cargadores y 58 cartuchos útiles a distintos calibres.

Las acciones se llevaron a cabo en los municipios de Zitácuaro, Peribán, Zamora, La Piedad, Tingambato, Parácuaro, Jacona, José Sixto Verduzco, Lázaro Cárdenas, Marcos Castellanos, Penjamillo, Cojumatlán, Madero, Maravatío, Uruapan, Jiquilpan, Zacapu, Churumuco, Purépero, Apatzingán, Coalcomán y Ocampo.

Los presuntos responsables de diferentes delitos son Sergio R., Daniel O., Francisco E., José R., Jesús S., Juan C., Esteban S., Luis Pablo G., Alejandro L., Santiago V., Alejandro G., José Ángel M., José S., Samuel R., Daniel C., Alejandro T., Yesenia E., Everardo S., Luis M., Abraham C., y un menor de edad, quienes fueron presentados ante la autoridad correspondiente para resolver su situación jurídica.

Los vehículos con reporte de robo son tres camionetas marca Nissan, dos Toyota, dos Ford, dos Chevrolet, una Mazda, una Lincoln, una Honda y una marca GMC; cuatro vehículos marca Chevrolet y un Volkswagen línea Golf; así como cuatro motocicletas marca Italika, dos Yamaha, una marca Vento, una Honda y una cuatrimoto marca Italika.

Se aseguró también un tracto camión marca Dina, un camión Torton marca Internacional y una jaula de carga marca Barrera, todos con reporte de robo.

Las unidades sin reporte de robo son dos motocicletas marca Italika y una camioneta marca Chevrolet.

Los vehículos, la droga, armas de fuego, cargadores y cartuchos fueron entregados a la autoridad correspondiente.