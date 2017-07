Por: Alma Martínez/@AGabrielaMtz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De acuerdo al Consejo Estatal para la Prevención y Erradicación de la Discriminación y la Violencia en Michoacán (Coeprev), en 45 colonias de la ciudad de Morelia va en aumento la violencia en todas sus modalidades, que van desde abusos de menores, prostitución y drogadicción.

Esta problemática, señalo Alberto Hernández, titular de la Coeprev, se da principalmente en lugares que están dentro de los polígonos demarcados por el ayuntamiento como de alta incidencia delictiva, y que involucran a colonias como son Solidaridad, Colinas del Sur, El Durazno, Jaujilla, Prados Verdes, Ignacio López Rayón, Trincheras entre otras que se ubican en la periferia de la ciudad.

Por su parte, Manuel Parra Sambrano, presidente de la Asociación Civil Feeling Dance, quien ha emprendido desde hace nueve años una labor social en estas colonias a través de clases de baile, capacitación para el trabajo de mujeres y niños, dijo que más de tres mil féminas han acudido a ellos para solicitar información y apoyo cuando sufren violencia intrafamiliar.

En este sentido, la AC Feeling Dance firmó un convenio de colaboración con la Coeprev para capacitar a sus instructores en el tema de violencia a fin de canalizar a los afectados a las instancias correspondientes.

“La mayoría de ellos (niños y mujeres) son segregados en su entorno porque se dedican a la prostitución y no tienen estudios; muchas de ellas fueron nuestras alumnas y han sido asesinadas a manos de sus esposos, y ahora sus hijos son violentados de manera física y sexual, y en muchos de los casos no tienen a donde recurrir por miedo a no ser atendidos por parte de las autoridades”, indicó el instructor Manuel Parra.

Al respecto, el director de Coeprev, explicó que como autoridad no pueden intervenir sin que haya una denuncia previa de los hechos presentada ante esta instancia o ante las autoridades judiciales.

Entre los proyectos que se tienen programados con la firma de este convenio está la promoción e inclusión en talleres y concursos de grafiti, torneos de volibol, futbol y presentaciones de bailes.

