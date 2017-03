Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La educación es una clave esencial para cualquier niño, joven o adulto. Sin embargo las posibilidades de acceder a ella, muchas veces no son muy favorables.

En la Khan Academy proporcionan una educación gratuita de clase mundial para cualquier persona en cualquier lugar, gratuitamente.Esta escuela fue fundada en 2014, en California por el educador Sal Khan y el edificio de la institución, se encuentra enMountain View, California. La diferencia entre esta academia y las demás, es que aquí no existen las calificaciones, no hay cursos divididos por años (sólo separaciones de grupos por niños pequeños y grandes) y no existen las aulas, pues se busca que los chicos se muevan por los diferentes sectores para realizar la labor que más les apetezca.

Las jornadas educativas son de 9 horas y media, su ciclo escolar es mucho más largo y se les inculca el trabajo en equipo. A pesar de que no existen calificaciones, sí tienen métodos de control sobre el aprendizaje, además de que todos los estudiantes deben dar un examen nacional normalizado con regularidad.

Los que liderean las actividades no son los docentes sino los alumnos, guiándolas según los intereses que tengan. Los maestros están solamente como un guía en su camino. De esta se genera una responsabilidad en el estudiante, quien va fijando metas, en lugar de que se les impongan.

Para personas interesadas en estudiar a distancia, ofrece ejercicios de práctica, videos instructivos y un panel de aprendizaje personalizado que permite a los alumnos aprender a su propio ritmo; sin importar la edad y es totalmente personalizado. Tienen convenios con instituciones como la NASA, el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York, la Academia de Ciencias de California y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para ofrecer contenido especializado.

Sus recursos en línea se están traduciendo a más de 36 idiomas, además de las versiones de su sitio en español, portugués brasileño, inglés y francés.