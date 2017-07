Ciudad de México (Rasainforma.com/Redacción).- En México, más de 2.6 millones de mujeres no continúan sus estudios porque quedaron embarazadas y se casaron o unieron con sus respectivas parejas, lo cual representa la quinta parte de su total de tres a 30 años de edad. De ellas, el 17.7 por ciento corresponde a niñas y adolescentes.

Lo anterior se desprende de la Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2016, que registra 25 millones 183 mil 683 personas de dicho rango etario sin recibir instrucción educativa en territorio mexicano. El 50.4 por ciento del sexo femenino (12 millones 674 mil 481). Superan por muy poco a los varones, que representan el 49.6 por ciento (12 millones 509 mil 202).

Sin embargo, en general los principales motivos para no acudir a planteles educativos se deben a que no quiso o no le gustó estudiar o bien logró su meta en ese sentido, con el 35.8 por ciento del total; pero le sigue la falta de dinero o al verse obligados a trabajar, quienes abarcan la tercera parte del total.

Ambos concentran casi siete de cada 10, con el 68.8 por ciento, de acuerdo a tal ejercicio levantado durante el año pasado en toda la república de parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado el pasado 27 de junio.

En cuanto a quienes se embarazaron y/o tuvieron un hijo, alcanzaron un millón 138 mil 596 personas de las citadas edades, el 4.5 por ciento del total. Prácticamente el 80 por ciento se concentró en los de 20 a 30 años de edad, y casi la quinta parte de entre 15 y 19 años. Dejan en último a los menores de tres y hasta 14 años, que no arribaron siquiera a un punto porcentual (8 mil 798).

Respecto al género, el 91 por ciento correspondió a niñas, adolescentes y jóvenes, como es natural, con un millón 036 mil 125, mientras el restante nueve por ciento fue en los masculinos que abandonaron las aulas luego de convertirse en padres de familia.

Asimismo, 2 millones 255 mil 291 mexicanos que recurrieron u optaron por la unión libre, están en tal situación, cerca de la décima parte general. El 85.7 por ciento lo representaron los de 20 a 30 años de edad; el 14 por ciento, los de 15 a 19 años, y los de tres a 14 sólo el 0.33 por ciento.

Igual las féminas resultan más perjudicadas al retirarse de los estudios tras unirse a sus respectivas parejas, con siete de cada 10, es decir, un millón 595 mil 199, por 660 mil 092 de los hombres.

Por las dos razones -embarazarse y/o tener un hijo, así como casarse o unirse-, alcanzan 3 millones 393 mil 884 ciudadanos, el 13.4 por ciento del total a nivel país.

Sin embargo, las del sexo femenino suman dos millones 631 mil 324, el 77.5 por ciento. Pero si sólo se trata de mujeres de tres y hasta 30 años, abarcan la quinta parte o el 20.7 por ciento, que es una cifra significativa.

De las edades, el 82.2 por ciento de las mexicanas del referido rango etario tiene entre 20 y 30 años; el 17.2 por ciento, de 15 a 19 años; y las de tres hasta 14 años, medio punto porcentual.

Es decir, el 17.7 por ciento, que equivale a 467 mil 272 niñas y adolescentes en México, dejaron de cursar la secundaria, estudios técnicos o de bachillerato, por embarazarse y casarse.

Cifra que levanta alerta, ante lo cual la Secretaría de Salud (SSa) federal implementó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), cuya meta al año 2030 es reducir 50 por ciento la tasa de fecundidad en la población de entre 15 y 19 años de edad.

Otro factor, más grave, es el de las muertes maternas. En lo que va del 2017 han perdido la vida por tal causa, 50 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años de edad, el 14.8 por ciento de los 337 decesos registrados por la SSa en el país.