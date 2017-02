Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las banderas rojinegras podrían ser colocadas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) el próximo lunes 20 de febrero ya que hasta este jueves (16 de febrero) no se ha culminado el proceso de revisión contractual entre las autoridades nicolaitas y los sindicatos de trabajadores y profesores.

En el caso particular del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), el dirigente del mismo Eduardo Tena Flores ha señalado que hasta el momento no hay las condiciones para aseverar que no estallará huelga el próximo lunes debido a que no se han terminado de desahogar los temas correspondientes a la revisión contractual 2017.

Aunque reconoció que ha habido avances sustanciales, refirió que como sindicato ya no pueden prorrogar el emplazamiento depositado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje puesto que legalmente sólo pueden hacerlo dos veces y ese recurso ya se ejecutó en noviembre y enero pasados.

De este modo indicó que la autoridad nicolaita es quien deberá solicitar una prórroga si así lo considera pertinente, sin embargo las mesas de trabajo continúan este mismo día se reunirán a las 11:00 horas en rectoría.

Asimismo tendrá lugar la reunión de advenimiento en la junta local de conciliación y arbitraje y a la que asisten los abogados para presentar los avances de las negociaciones y que sea la autoridad laboral la que determine el proceso a seguira.

