Ciudad de México (Rasainforma.com/Redacción).- Una impresionante imagen difundida en redes sociales muestra el polo sur de Júpiter y permite apreciar las tormentas que cubren esta zona del gigante gaseoso.

La fotografía publicada por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) ha revelado la imagen del planeta más grande del Sistema Solar, que es explorado a través de la nave espacial Juno.

En su cuenta de Twitter de Administración, dice “Oval storms dot the cloudscape in this new #CitizenScientist created image of #Jupiter using data from” (Las tormentas ovales puntean la imagen de cloudscape en este nuevo #CitizenScientist creado de #Jupiter)

“Acercándose al polo, la turbulencia organizada de los cinturones de Júpiter y las zonas de transiciones en cúmulos de estructuras filamentosas desorganizadas, las corrientes de aire se asemejan a cuerdas gigantes enredadas”, explicó la NASA sobre la foto.

Es de señalar que la foto fue mejorada por el ciudadano científico Gabriel Fiset, quien utilizó la data de Juno.