España (MiMorelia.com/Redacción).- A raíz del atentado terrorista ocurrido en Barcelona, donde personas atropellaron con una camioneta una multitud, dejando hasta el momento 13 muertos según medios locales, usuarios en redes sociales se han abocado a evitar la difusión de imágenes sangrientas y en cambio piden se compartan fotos de gatitos.

Buscando el hashtag #Barcelona uno puede encontrarse con mucha información de lo ocurrido en Las Ramblas, pero además muchos mensajes de apoyo hacia la población, formas de ayudar como el donar sangre y ahora imágenes de gatitos.

#Barcelona por respeto a toda la familia no difundir fotos del atentado pongamos a los gatitos 🙏 pic.twitter.com/qLGesZCkmv

Las redes sociales se han vuelto el medio favorito de las personas para obtener información de los sucesos actuales en el mundo, derivado de esto, grupos terroristas han logrado generar un alcance mayor por la difusión de sus mismos actos. Es por eso que para evitar generar un mayor terror, la gente pide y alienta a los demás compartir un tierno gatito en vez de mensajes de odio.

Los usuarios piden no se compartan imágenes o información de los actos policiales en la zona, con el fin de no entorpecer las labores de la policía. Este acto intenta imitar lo hecho por la sociedad Belga en el 2015, quienes en redes sociales prefirieron despistar a posibles terroristas, con imagenes de gatos.

BREAKING: Belgian police have released a photograph of the main supect #BrusselsLockdown pic.twitter.com/8FDAjZglZn

— Jeroen Flamman (@jflamman) 22 de noviembre de 2015