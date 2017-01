Por: Miriam Arvizu

Washington (Rasainforma.com).- Tal como se había previsto, en punto de las 11:00 horas, Donald Trump, tomó juramento como nuevo presidente de los Estados Unidos.

“Yo, Donald Trump, juro solemnemente que ejecutaré fielmente el cargo de presidente y protegeré, preservaré y defenderé la Constitución de Estados Unidos.

Donald Trump se dirige a sus predecesores en el palco presidencial y a “los ciudadanos de Estados Unidos y de todos los pueblos del mundo: gracias”, expresó el mandatario.

En punto de las 10:30 horas, tiempo de México inició la ceremonia de investidura del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, la sede fue el Capitolio en donde miles de personas esperaron el arribo del republicano.

Donald Trump, nacido en Nueva York hace 70 años, se convierte este viernes en el presidente número 45 de Estados Unidos de su país, mientras que el resto del mundo espera ver cómo moverá “sus hilos” en el poder.

Donald Trump juró el cargo en las escaleras del Capitolio, en Washington, ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. Después, ya como presidente, pronunciará el discurso en el que dará un breve recorrido de lo que será su mandato, los próximos cuatro años.

Con una sonrisa muy poco marcada en su rostro, ataviado en un traje negro Ralph Laurent, hecho a su medida y una corbata color rojo, Trump se presentó ante sus simpatizantes quienes lo vitorearon por varios minutos, mientras que el presidente electo saludaba de beso y mano a su esposa Melania y a la aún pareja presidencial Barack y Michelle Obama.

En el marco del evento de toma de posesión presidencial, los seis clérigos de líderes religiosos hicieron uso de la voz, Trump con gesto serio escuchó la invocación religiosa de la ceremonia, encabezada por Timothy Nolan, el arzobispo de Nueva York.

En el acto también participó el coro de la Universidad Estatal de Misuri.

A pesar de la religiosidad habitual de las ceremonias de investidura, hasta 1933 no comenzó la costumbre de asistir a misa. La inauguró Franklin D. Roosevelt, el único presidente que acumuló cuatro mandatos estadounidenses.

Por su parte, El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se dirigió a los participantes en la ceremonia de investidura con un mensaje de unidad para todos los estadounidenses, que acaban de atravesar uno de los procesos electorales más tensos e impredecibles de las últimas décadas.

Eran las 10:53 horas (tiempo de México) cuando Michael Richard Pence juró su cargo como vicepresidente de Estados Unidos ante la mirada de su esposa y sus hijos. El juez conservador Clarence Thomas fue el encargado de tomarle el juramento.

“Que Dios me ayude” (“so help me God”) ha aparecido en todos los juramentos presidenciales desde la época de George Washington.

Al término del juramento de Pence, el coro mormón Tabernacle junto a la banda de los Marinos de Estados Unidos interpretaron “America the Beautiful”, el himno que precede el juramento presidencial de Donald Trump.