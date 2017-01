Por: Miriam Arvizu

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece en este momento, en Nueva York su primera conferencia de prensa oficial, tras su victoria en las elecciones de 8 noviembre.

Afuera de la sede de la Tower Trump, decenas de manifestantes protestan contra el republicano, ya que se oponen a su gubernatura, cabe mencionar que es una conferencia de prensa, ya que desde hace 6 meses Trump no ha emitido declaración alguna a los medios de comunicación, solo lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter.

Se presume que Trump puede dar a conocer sus planes para impulsar el crecimiento de la mayor economía del mundo.

La conferencia del sucesor de Barack Obama ocurre en medio de un nuevo escándalo generado por la divulgación de un supuesto reporte de inteligencia que asegura que Rusia está en poder de información comprometedora sobre Trump.

Tanto el magnate neoyorquino como el gobierno de Moscú han refutado el informe que fue retomado ayer por varios medios estadunidenses como BuzzFeed, The Washington Post y The New York Times.

Se presume que al término de su discurso, el presidente electo que tomará posesión formal del gobierno de la Casa Blanca, el próximo viernes 20 de enero, dará respuesta a algunas preguntas de los medios presentes.