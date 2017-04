Morelia, Michoacán (Boletín).- Hoy día en Morelia ya no se despilfarra el recurso, se invierte en acciones estratégicas de largo plazo que permitan la transformación de la ciudad en un mejor lugar para vivir, aseguró el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, al sostener un encuentro con la Asociación de Mujeres Empresarias de Michoacán A.C. (AMEMAC).

“El día de hoy en Morelia no se despilfarra el recurso, porque el tema no es de falta de recursos sino como lo gastas y hoy se invierten en grandes obras y en base a una planeación clara, gracias al proyecto de Morelia NExT; lo importante es que ya iniciamos con la transformación de nuestro municipio”, refirió el alcalde en medio de un diálogo cordial con las mujeres emprendedoras del estado.

Tras escuchar algunas de las inquietudes de las integrantes de la AMEMAC, Martínez Alcázar, destacó que la actual administración ha destinado cerca del doble de recursos en obra pública a diferencia de la anterior gestión municipal, donde se invirtieron 450 millones de pesos; mientras el gobierno que encabeza ha ejercido alrededor de 780 millones de pesos.

Detalló que estos trabajos contemplan acciones en todos los rincones del municipio, de tal manera que Morelia sea una ciudad disfrutada y planeada para todos. En este tenor, puntualizó que dos de los proyectos más emblemáticos son la peatonalización del centro histórico, así como el parque lineal del Río Chiquito, ambos orientados a impulsar la movilidad peatonal en la capital del estado.



En el caso del parque lineal, un importante afluente de la ciudad, recordó que se invierten 58 millones de pesos para recuperar y revivir este espacio, a través de un proyecto integral.

Al hacer uso de la voz, el secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental, socializó la obra de peatonalización del primer cuadro de la ciudad; “se trata de un plan con visión de futuro, que generará un espacio más amigable y peatonal y abonará en impulsar la zona comercial y turística de Morelia”, explicó.

En lo que respecta al tema de seguridad, el jefe de la comuna moreliana destacó los avances en la consolidación de una policía modelo en el país, misma que cuenta con elementos capacitados y 100 por ciento acreditados, que gozan de condiciones dignas de trabajo. “Estamos dando orden y devolviendo el estado de derecho en el municipio”, agregó.

En su oportunidad, la presidenta de la AMEMAC, Isllalí Belmonte, agradeció el interés del presidente municipal, Alfonso Martínez, por compartir los avances y retos del gobierno municipal.

Por su parte, integrantes de la asociación coincidieron en felicitar y reconocer el gran esfuerzo que ha hecho la administración municipal por ordenar la ciudad, así como por ejecutar obras que perduren más allá de los trienios, las cuales se sustenten en un plan de gran visión bien definido.

Acompañado de la directora de Comunicación Social del Ayuntamiento, Miriam Alarcón Ramos; la secretaria de Desarrollo Económico y Emprendedor, Ireri Rivera García; el secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental, Antonio Plaza Urbina; el jefe de Oficina del Presidente, Jaime Morelos Suarez; la directora del Instituto de la Mujer Moreliana (IMUMO); así como la presidenta de la AMEMAC, Isllalí Belmonte Rosales, insistió que en la capital michoacana se están ejecutando obras integrales, duraderas y de calidad.

