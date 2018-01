Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La afición de los niños por los juguetes no es algo que haya nacido en la era moderna, sino que se remonta a los inicios mismos de la humanidad, tal y como lo confirma un hallazgo hecho por el Dr. Andrey Polyakov, del Institute of History of Material Culture en San Petersburgo.

Se trata del juguete más antiguo del mundo, el cual fue encontrado en la tumba de un infante ubicada en en la República de Khakassia, al sur de Siberia, y data de hace cerca de 4 mil 500 años.

El pequeñó perteneció a la cultura Okunev, un grupo étnico que data desde tiempos prehistóricos. El objeto es una pequeña muñeca de cinco centímetros, la cual está hecha de esteatita, y se cree que es la muñeca más antigua diseñada para el juego que se haya encontrado.

De acuerdo con el doctor Andrey Polyakov, arqueólogo líder de la excavación que hizo el hallazgo, el juguete habría pertenecido a un niño común, lejano a la élite social de aquel entonces. Lo que demuestra que incluso las personas de las clases sociales más bajas de dicha cultura tenían acceso a figuras tan elaboradas como esta muñeca.

