Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El tema I like how it feels fue el elegido por el cantante Enrique Iglesias para iniciar su presentación en el Teatro del Pueblo de la Expo Fiesta Michoacán con lo que ocasionó que los presentes “estallaran” en un grito de euforia.

Luego de esperar, por más de cinco horas en algunos casos, y presenciar la actuación previa de dos Dj’s locales, fue al rededor de las 22:30 horas que el cantante madrileño inició su presentación en la ciudad que visitó hace dos años.

Los seguidores del cantante permanecieron en la explanada a pesar de la lluvia que se registró horas antes de la presentación de la que resguardaron con sombrillas, chamarras, plásticos y hasta cobijas que incluso adquirieron en el propio recinto ferial. Una vez iniciada la presentación de Enrique Iglesias más personas continuaron sumándose al público que coreó temas como: Experiencia religiosa, Héroe y No me digas que no.

Sin duda el momento de euforia entre los asistentes a la presentación del cantante español con más de 20 años de carrera llegó al soñar los primeros acordes de su más reciente éxito Súbeme la radio.

Ante un recinto lleno de personas de todas las edades, el artista realizó un recorrido musical por sus más grandes éxitos con lo que ocasionó que los asistentes olvidaran la a incomodidades y estragos de la lluvia y aprovecharan para tomar imagen y videos de la presentación de su artista favorito.