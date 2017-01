Ciudad de México (Rasadeportes.com).- El turno es ahora para la jornada tres de un total de seis, correspondiente a la fase de grupo.

Para este martes están programados cinco partidos y el resto, los otros cuatro para el miércoles 1 de febrero.

Los juegos de este martes, son: Atlas vs. Mineros de Zacatecas; Monarcas-Morelia vs. Zacatepec; Veracruz vs. Toluca; Oaxaca vs. Querétaro; Tijuana vs. Correcaminos y Tijuana recibiendo a Correcaminos.

Para el miércoles: Monterrey vs. Dorados; Venados de Mérida vs. Guadalajara; Coras de Tepic vs. América y Necaxa como anfitrión de los Potros UAEM.

Así llegan a esta tercera jornada: